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14:02, 20 июня 2025Мир

Страны Европы запретили въезд участникам СВО

ERR: В Польше, Балтии и Скандинавии приняли решение закрыть въезд участникам СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Власти стран Балтии, Скандинавии и Польши приняли решение закрыть въезд в Шенгенскую зону участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку [это] большой риск безопасности для всех нас», — сказал глава МВД Эстонии Игорь Таро.

Как утверждает ERR, ограничения на въезд в Шенгенскую зону для этой группы россиян, вероятно, сохранятся и по завершении конфликта на Украине.

В марте глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Европейского союза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил свое предложение соображениями безопасности и заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа».

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