Суд решил судьбу готовившего массовую расправу в российской школе ученика

В Тобольске планировавшему массовые убийства в школе подростку дали 4 года работ

Тобольский районный суд приговорил ученика, планировавшего массовую расправу в одной из школ города, к четырем годам воспитательных работ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, школьник разделяет взгляды участников субкультур, которые занимаются пропагандированием нарушения российского законодательства. Также он был сторонником деструктивных идеологий.

Он признан виновным по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Кроме того, в отношении него назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях с исполнением по месту отбывания наказания.

Как установил суд, подросток планировал преступление в период с 8 августа 2022 по 23 августа 2024 года: собирался совершить массовые расправы над сотрудниками и учениками школы. Школьник искал и собирал информацию с описанием разных вариантов своего будущего преступления и создал необходимые для этого условия, но не смог их воплотить, потому что был задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Омске 16-летний школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом во время занятий в школе.