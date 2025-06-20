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16:38, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезду довело до слез откровенное признание сына

Телеведущий и повар Хестон Блюменталь расплакался после признания его сына Джека
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Хестон Блюменталь

Хестон Блюменталь. Кадр: BBC

Знаменитый британский шеф-повар и ведущий популярных кулинарных телевизионных шоу Хестон Блюменталь расплакался во время откровенного разговора с сыном Джеком. На это обратило внимание издание Metro.

Во время разговора Джек признался, что диагноз его отца — «биполярное расстройство» — сильно повлиял на жизнь семьи. «Нам было трудно... Мы просто хотели спокойно поговорить с нашим отцом, но ты нам просто этого не позволял. Каждый раз нам приходилось настраиваться, чтобы прийти и увидеть тебя. Мы планировали это за три недели вперед, чтобы увидеть тебя на полчаса. Это было ужасно, и это было постоянно, и я ничего не мог сделать, чтобы помочь тебе», — отметил он.

Услышав слова сына, шеф-повар не смог сдержать слез. Блюменталь попросил у него прощения, затем они обнялись.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Энди Коэн во время прямого эфира на канале NBC расплакался из-за неожиданных слов сына. Коэна отметил, что во время их семейной поездки в Диснейленд сын внезапно решил поделиться с ним своим сокровенным желанием.

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