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11:20, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист раскритиковал Собчак за слова о европейской стране

Журналист Денис Катаев раскритиковал Собчак за слова о крысах в Париже
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавший из России во Францию журналист Денис Катаев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) раскритиковал российскую журналистку Ксению Собчак за ее высказывания о Франции. Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

В ответ на вопрос Дудя, зачем Катаев опубликовал гневный пост и раскритиковал слова Собчак о том, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже была отвратительной, журналист отметил, что имел на это право. Утверждения Собчак возмутили журналиста.

«Она постоянно писала про крыс во Франции, что во Франции много ей крыс. Ну зачем тогда себя мучить, Юра, я не понимаю? (...) У популярного человека и блогера тоже есть ответственность за то, что ты пишешь и с определенной коннотацией. Когда ты подаешь, как на Западе все немного [странно], я называю это софт-пропагандой», — отметил Катаев.

Ранее сообщалось, что Собчак назвала умение плавать в фекалиях важным для жизни навыком. Она отметила, что без него сложно жить в России.

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