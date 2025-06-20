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09:09, 20 июня 2025Россия

Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении 22 украинских БПЛА за сутки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина за сутки выпустила по Орловской области десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона России Андрей Клычков в Telegram.

По его словам, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 22 украинских беспилотника. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

«Повреждений и пострадавших нет (...) Благодарим наши силы ПВО за бдительность!» — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в Запорожье.

ЖЗЛ
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