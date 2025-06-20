Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

Украина за сутки выпустила по Орловской области десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона России Андрей Клычков в Telegram.
По его словам, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 22 украинских беспилотника. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
«Повреждений и пострадавших нет (...) Благодарим наши силы ПВО за бдительность!» — написал в блоге чиновник.
Ранее сообщалось, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в Запорожье.