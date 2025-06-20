Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении 22 украинских БПЛА за сутки

Украина за сутки выпустила по Орловской области десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона России Андрей Клычков в Telegram.

По его словам, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 22 украинских беспилотника. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

«Повреждений и пострадавших нет (...) Благодарим наши силы ПВО за бдительность!» — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в Запорожье.