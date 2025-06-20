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21:02, 20 июня 2025Забота о себе

Уролог посоветовал мужчинам простой тест для определения необходимости обрезания

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях показанием к мужскому обрезанию могут быть не религиозные, а медицинские причины, рассказал уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин. Его цитирует издание Ufatime.ru.

По словам врача, оперативного вмешательства требует фимоз (невозможность открыть головку) — при этом заболевании крайняя плоть сужена, что вызывает боль и воспаление. Также операция может потребоваться при частых баланопоститах (воспаление головки), парафимозе (ущемление головки, которое может привести к отеку и некрозу), кондиломах и папилломах.

Медик добавил, что обрезание для людей из групп риска можно сделать для профилактики ИППП. Он привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым обрезание снижает риск заражения ВИЧ на 60 процентов.

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Чтобы понять, нужно ли делать обрезание, Аглиуллин посоветовал мужчинам сделать простой тест. Для этого нужно попробовать осторожно открыть головку. Если при этом появятся боль или трещины, нужно записаться к урологу.

Ранее нефролог Данила Пыриков предупредил, что частое мочеиспускание может возникать из-за сахарного диабета. По его словам, этот симптом обычно сопровождается жаждой, сухостью во рту и похудением.

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