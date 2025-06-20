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21:24, 20 июня 2025Мир

В Дании возмутились желанием США разместить военные базы на территории страны

SC: Размещение американских военных баз в Дании привело к протестам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Walter G. Arce Sr. / Keystone Press Agency / Global Look Press

Закон, позволяющий размещать военные базы США на территории Дании, вызвал волну протестов в стране. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Датский парламент одобрил закон, позволяющий Соединенным Штатам создавать постоянные военные базы на территории Дании. Соглашение вызвало протесты по всей стране», — говорится в статье.

Участники демонстраций маршировали под лозунгами «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо».

Так, одним из наиболее спорных пунктов соглашения стала шестая статья. Она предоставляет американским военным право использовать «все необходимые полномочия», не конкретизируя их.

Как указано в тексте, размещение военных баз является частью более широкой стратегии Вашингтона по укреплению северного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании.

До этого президент Штатов Дональд Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

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