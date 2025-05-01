Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 1 мая 2025Мир

Дания решила застраховать свой флот на случай войны

Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании. Соответствующий законопроект представило правительство страны, сообщает Ritzau.

«Речь идет о проявлении должной осмотрительности. Крайне важно, чтобы мы могли поддерживать работу датского торгового флота в случае войны», — прокомментировал инициативу министр бизнеса Дании Мортен Бедсков.

Законопроект предполагает выделение из бюджета страны датскому Институту военного страхования кредита в размере 6 миллиардов крон (менее 1 миллиарда долларов США) для покрытия потенциального ущерба торговому флоту. При этом в мирное время учреждение не будет нести никаких расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. По его словам, присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что Штаты не захватят Гренландию. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний американского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против Арестовича

    Уолтц покинул пост советника Трампа

    Стало известно о планах увольнения Уолтца и его заместителя

    Дания решила застраховать свой флот на случай войны

    Зеленский объяснил введение новых санкций против России

    В мае на Землю упадет «Космос-482»

    Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча с «Локомотивом»

    Зеленский ввел санкции против 76 россиян

    В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

    Петросян возмутился новостями о себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости