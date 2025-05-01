Дания решила застраховать свой флот на случай войны

Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов

Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании. Соответствующий законопроект представило правительство страны, сообщает Ritzau.

«Речь идет о проявлении должной осмотрительности. Крайне важно, чтобы мы могли поддерживать работу датского торгового флота в случае войны», — прокомментировал инициативу министр бизнеса Дании Мортен Бедсков.

Законопроект предполагает выделение из бюджета страны датскому Институту военного страхования кредита в размере 6 миллиардов крон (менее 1 миллиарда долларов США) для покрытия потенциального ущерба торговому флоту. При этом в мирное время учреждение не будет нести никаких расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. По его словам, присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что Штаты не захватят Гренландию. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний американского президента.