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09:06, 20 июня 2025Силовые структуры

В деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым появилась новая обвиняемая

СК обвинил 78-летнюю Киселеву в афере с машиной убитого экс-мэра Самары Тархова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В уголовном деле о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супруги появилась новая обвиняемая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Обвинение в мошенничестве с имуществом семьи экс-мэра предъявлено 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Метревели, причастных к расправе над Тарховыми.

По версии следствия, Киселева после сговора с внучкой экс-мэра Екатериной провернула аферу и завладела автомобилем Тархова, который продала самарцу за миллион рублей. Ее отправили под домашний арест. От дачи показаний Киселева отказалась.

56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели познакомилась с внучкой Тархова во время путешествия по Грузии и подтолкнула Екатерину к преступлению. Она помогала ей советами и указаниями во время расправы, а ее 25-летний племянник Дмитрий непосредственно участвовал в преступлении вместе. По данным следствия, они отравили Тарховых, заморозили их тела азотом, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина дала признательные показания.

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