В Европе испугались ударов США по Ирану из-за терактов

Telegraph: Британия и ЕС убеждают США не бить по Ирану из-за возможных терактов

Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить удары по Ирану из-за возможных терактов в Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Telegraph.

Утверждается, что Иран в случае ударов со стороны США может «использовать свою сеть прокси для проведения террористической кампании на улицах Европы». Этот довод может сработать с Трампом, поскольку Тегеран в прошлом готовил покушение на американского лидера, пишет газета.

Британия, Германия и Франция также призвали США к сдержанности, поскольку в Иране все еще удерживаются западные граждане. Как минимум 15 «связанных с Соединенным Королевством» людей были задержаны в исламской республике по подозрению в шпионаже за последние годы, указано в материале.

Ранее член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов заявил о разрушении имиджа Трампа-миротворца. Как отмечает эксперт, репутация Вашингтона упадет во всем мире, если решение об ударах по ядерным объектам Ирана все-таки будет принято.