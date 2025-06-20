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10:32, 20 июня 2025Интернет и СМИ

В Китае назвали невероятным предсказание Жириновского об Иране и Израиле

Baijiahao: Слова Жириновского о конфликте Ирана и Израиля становятся реальностью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Предсказание бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте Ирана и Израиля начинает сбываться. Об этом написали авторы китайского портала Baijiahao, эксклюзивный пересказ статьи приводит АБН24.

«Высказывания Жириновского звучали невероятно, но теперь становятся реальностью», — говорится в публикации. Утверждается, что в Китае назвали прогнозы российского политика достаточно точными.

Ранее в сети появилось предсказание Жириновского о начале ядерной войны в мире из-за конфликта Израиля и Ирана.

До этого был опубликован другой прогноз Жириновского. Сообщалось, что политик говорил об обострении конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого может начаться третья мировая война.

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