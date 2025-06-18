Опубликовано предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Ирана и Израиля

В сети опубликовали предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Израиля

В сети опубликовали предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского про ядерную войну из-за Израиля и Ирана. Его опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Впереди ядерная война – Иран с Израилем. Все», — заявил политик.

В сети после атаки Израиля на Иран, совершенной утром в пятницу, 13 июня, вспомнили другое предсказание Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.