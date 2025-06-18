Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:17, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Опубликовано предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Ирана и Израиля

В сети опубликовали предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Израиля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети опубликовали предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского про ядерную войну из-за Израиля и Ирана. Его опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Впереди ядерная война – Иран с Израилем. Все», — заявил политик.

В сети после атаки Израиля на Иран, совершенной утром в пятницу, 13 июня, вспомнили другое предсказание Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

    Злость на Макрона стала одной из причин досрочного отъезда Трампа с G7

    В океане заметили уникальный черный айсберг

    Россиянка описала воспитание детей в Узбекистане фразой «не полагается проявлять нежность»

    Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Опубликовано предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Ирана и Израиля

    В России предложили отменить праздники в январе и мае

    Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

    Вероятность удара США по Ирану до июля оценили

    Награды отца Путина представят на ПМЭФ-2025

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости