В Кремле раскрыли график Путина на дату перед предполагаемыми переговорами по Украине

Песков: 22 июня у Путина ожидается насыщенный рабочий день

В воскресенье, 22 июня, у президента России Владимира Путина ожидается насыщенный рабочий день. График главы государства на дату перед предполагаемыми переговорами по Украине раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У него будет рабочий день достаточно насыщенный в воскресенье, запланирован уже в Москве», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня памяти и скорби, а затем встретится с авторами нового учебника истории. «Будет беседа», — заключил он.

Ранее Путин назвал возможную дату новых переговоров по Украине. По его словам, они могут состояться после 22 июня. Позднее Песков заявил, что согласование дат нового раунда переговоров ожидается на следующей неделе.