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10:43, 20 июня 2025Силовые структуры

В Крыму подожгли релейные шкафы на железной дороге

ФСБ задержала двух крымчан за поджог на ж/д по указанию разведки Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму подожгли релейные шкафы на железной дороге в Сакском районе республики, задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Задержанные 30-летние уроженцы Сакского района и Евпатории дали признательные показания о том, что действовали по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Задание они получили в Telegram.

В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте, им грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ устанавливают других причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области российской студентке, пытавшейся поджечь здание городской администрации, назначили наказание.

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