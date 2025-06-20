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15:50, 20 июня 2025Россия

В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Астраханскую область

Минобороны: ВСУ атаковали Астраханскую и Ростовскую области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Астраханскую область, над регионом сбили один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, за последние три часа атаке также подверглась Ростовская область. Удар по двум российским регионам был нанесен беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Уточняется, что украинские дроны сбила и уничтожила российская система противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Астраханская область подверглась атаке ВСУ накануне, 19 июня. Над регионом сбили два беспилотника в период с 17:00 до 19:30 по московскому времени.

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