Минобороны отчиталось о сбитых над Астраханской и Волгоградской областях дронах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, с 17:00 до 19:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

При этом один дрон был сбит над территорией Волгоградской области, а еще два — над Астраханской, пояснили в оборонном ведомстве. Каких-либо других подробностей об отражении атаки в Минобороны не привели.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 июня украинские войска выпустили по России свыше 80 БПЛА. Под ударом оказались 11 регионов, в том числе столичный.