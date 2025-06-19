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19:55, 19 июня 2025Россия

ВСУ попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области

Минобороны отчиталось о сбитых над Астраханской и Волгоградской областях дронах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, с 17:00 до 19:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

При этом один дрон был сбит над территорией Волгоградской области, а еще два — над Астраханской, пояснили в оборонном ведомстве. Каких-либо других подробностей об отражении атаки в Минобороны не привели.

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По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 июня украинские войска выпустили по России свыше 80 БПЛА. Под ударом оказались 11 регионов, в том числе столичный.

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