В Париже представили самую вооруженную версию вертолета «Феникс»

Компания Leonardo представила вооруженный тремя типами ракет вертолет AW249

Европейская компания Leonardo представила самую вооруженную версию ударного вертолета AW249 Fenice («Феникс») на авиасалоне в Париже. Он способен нести ракеты трех типов, пишет Army Recognition.

Fenice оснастили 70-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением FZ275, универсальными ракетами Akeron LP, которые могут поражать бронетехнику, укрепления, вертолеты и надводные объекты, и самонаводящимися ракетами Brimstone для уничтожения движущихся целей.

«Интеграция FZ275, 70-миллиметровой ракеты с лазерным наведением, разработанной совместно Thales Belgium и MBDA; Akeron LP, высокоточной ракеты большой дальности производства MBDA France; и Brimstone, ударной ракеты с радиолокационным и лазерным наведением, разработанной MBDA UK, позволит AW249 стать одним из самых адаптируемых и тяжело вооруженных вертолетов в своем классе», — говорится в материале.

AW249, разработку которого продолжают, совершил первый полет в 2022 году. Компания Leonardo построила четыре образца для испытаний. В изначальной конфигурации двухдвигательный вертолет был вооружен пушкой калибра 20 миллиметров и ракетами Spike.

Ранее в июне стало известно, что американская компания Sikorsky впервые представила перспективный разведывательно-ударный вертолет S-97 Raider в Европе. Необычный летательный аппарат получил соосные несущие и толкающий винты.