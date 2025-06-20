Перспективный вертолет Raider впервые показали в Европе

Американская компания Sikorsky впервые представила вертолет S-97 Raider в Европе

Американская компания Sikorsky впервые представила разведывательно-ударный вертолет S-97 Raider в Европе. Машину показали в ходе Парижского авиасалона, передает Army Recognition.

«Первое публичное появление S-97 Raider в Европе свидетельствует не только о развитии технологий винтокрылых машин, но и о стратегическом намерении Lockheed Martin расширить свое присутствие на рынке винтокрылых машин по всему миру», — пишет издание.

Прототипы S-97 начали собирать в 2012 году, а в 2015-м вертолет совершил первый полет. Raider разрабатывали в качестве замены разведывательного вертолета OH-58D Kiowa Warrior. Необычная машина оснащена соосными несущими и толкающим винтами. Это обеспечивает хорошую маневренность и максимальную скорость более 440 километров в час. В арсенал перспективного вертолета входят крупнокалиберные пулеметы и ракеты.

В феврале 2024 года стало известно, что армия США отменила программу создания вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). В рамках программы хотели найти замену вертолетам OH-58D. Военные рассматривали прототипы Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X.