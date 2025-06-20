В родном городе Зеленского сообщили о повреждении предприятий

Глава Криворожской ОВА Вилкул сообщил о повреждении двух предприятий

Глава Криворожской областной военной администрации (ОВА) Александр Вилкул сообщил о повреждении двух предприятий в Днепропетровской области. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Повреждены четыре частных дома, два промышленных предприятия, два учебных заведения, авто и газопровод», — сообщил чиновник. Он отметил, что в самом Кривом Роге все службы работают штатно.

Кривой Рог — один из крупных городов Днепропетровской области. В нем родился шестой президент Украины Владимир Зеленский.

14 июня координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Кривом Роге находится одна из частей военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.