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08:18, 20 июня 2025Бывший СССР

В родном городе Зеленского сообщили о повреждении предприятий

Глава Криворожской ОВА Вилкул сообщил о повреждении двух предприятий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Криворожской областной военной администрации (ОВА) Александр Вилкул сообщил о повреждении двух предприятий в Днепропетровской области. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Повреждены четыре частных дома, два промышленных предприятия, два учебных заведения, авто и газопровод», — сообщил чиновник. Он отметил, что в самом Кривом Роге все службы работают штатно.

Кривой Рог — один из крупных городов Днепропетровской области. В нем родился шестой президент Украины Владимир Зеленский.

14 июня координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Кривом Роге находится одна из частей военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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