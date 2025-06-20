В российском регионе арестовали получившего сертификат на квартиру мигранта

В Татарстане арестовали мигранта, которому выдали жилищный сертификат

В Татарстане арестовали мигранта, которому выдали жилищный сертификат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый фиктивно устроился на работу для получения жилищного сертификата для своей семьи и создал видимость наличия у него денег на оплату части стоимость квартиры. На основании подложных документов должностные лица из исполнительного комитета предоставили его семье сертификат на сумму более пяти миллионов рублей.

В отношении чиновников возбуждено дело по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.

Также на его жену возбуждено уголовное дело за подделку документов. В 2019 и 2020 годах для получения российского гражданства она предоставила поддельный, документ подтверждающий владение русским языком на необходимом уровне.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят бывшего депутата за мошенничество с социальными выплатами.