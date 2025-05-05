В российском регионе осудят бывшего депутата за мошенничество с социальными выплатами

В Иркутской области осудят экс-депутата за мошенничество с социальными выплатами

В Иркутской области осудят бывшего депутата за мошенничество с социальными выплатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

По данным следствия, в 2019 году бывший депутат Думы города Тулуна мошенническим путем получил материальную помощь из-за полной утраты имущества первой необходимости на себя и трех членов семьи, а также право на предоставление социальной выплаты на жилье, утраченное в результате наводнения. Но они там фактически не жили. Сумма ущерба бюджету составила более 3,5 миллиона рублей.

По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также наложен арест на имущество, приобретенное с помощью выплаты на сумму более четырех миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела.