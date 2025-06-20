Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 20 июня 2025Мир

В США поставили под сомнение возможность разрушить ядерный объект в Фордо

Сиринсионе: Удар США по ядерному объекту в Фордо может оказаться безрезультатным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

Удар Соединенных Штатов Америки по иранскому ядерному объекту в Фордо может не разрушить его даже в случае применения Вашингтоном противобункерных бомб. Такую возможность озвучил в разговоре с каналом ABC News эксперт по вопросам ядерной безопасности Джозеф Сиринсионе.

«Фордо — это непростая цель. Соединенным Штатам будет очень сложно разрушить его. Даже [противобункерные бомбы] не могут пробить 300 футов [около 90 метров] горы и железобетона», — высказался специалист. По словам Сиринсионе, сначала нужно сбросить бомбу, которая создаст кратер, затем сбросить еще одну в образовавшийся кратер, а после этого — «еще одну и еще одну». «И в таком случае вы лишь повредите часть объекта», — добавил он.

Как утверждает эксперт, даже если ядерному объекту будет нанесен ущерб, руководство Ирана обладает достаточным опытом и знаниями, а также обогащенным ураном и центрифугами в других местах, чтобы без серьезных проблем продолжить развитие ядерной программы.

Также телеканал CBS сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала способ достичь прогресса в переговорах с Россией

    Минпросвещения анонсировало изменения в требованиях по всем школьным предметам

    В США заявили о хитрой уловке Трампа для Ирана

    Второй за утро БПЛА сбили на подлете к Москве

    Разработана технология для подавления дронов ВСУ

    Итальянец побывал в советской квартире и раскрыл удивившие его вещи

    Вскрылись детали о последних часах жизни российского бойца во время боя в Волчанске

    Россиянам предсказали темпы подорожания газа

    Стало известно об угрозе американским базам со стороны иранских ракет

    В США поставили под сомнение возможность разрушить ядерный объект в Фордо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости