В США поставили под сомнение возможность разрушить ядерный объект в Фордо

Сиринсионе: Удар США по ядерному объекту в Фордо может оказаться безрезультатным

Удар Соединенных Штатов Америки по иранскому ядерному объекту в Фордо может не разрушить его даже в случае применения Вашингтоном противобункерных бомб. Такую возможность озвучил в разговоре с каналом ABC News эксперт по вопросам ядерной безопасности Джозеф Сиринсионе.

«Фордо — это непростая цель. Соединенным Штатам будет очень сложно разрушить его. Даже [противобункерные бомбы] не могут пробить 300 футов [около 90 метров] горы и железобетона», — высказался специалист. По словам Сиринсионе, сначала нужно сбросить бомбу, которая создаст кратер, затем сбросить еще одну в образовавшийся кратер, а после этого — «еще одну и еще одну». «И в таком случае вы лишь повредите часть объекта», — добавил он.

Как утверждает эксперт, даже если ядерному объекту будет нанесен ущерб, руководство Ирана обладает достаточным опытом и знаниями, а также обогащенным ураном и центрифугами в других местах, чтобы без серьезных проблем продолжить развитие ядерной программы.

Также телеканал CBS сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.