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06:16, 20 июня 2025Мир

В США предупредили Украину из-за ситуации в зоне СВО

Экс-разведчик Шаффер: У Украины нет шансов из-за преимущества России на фронте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия обладает всесторонним преимуществом в зоне спецоперации (СВО), из-за чего ситуация для Украины будет становиться хуже и хуже. С таким предупреждением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп. Дальше будет только хуже», — сказал он.

По его словам, Киев потерял доступ к финансовой и военной помощи США, а Европа не сможет самостоятельно компенсировать вложения Вашингтона в Украину.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин раскрыл зону основных потерь украинской армии. По его словам, лишь 35 процентов потерь приходятся на фронт.

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