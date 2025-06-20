Экс-разведчик Шаффер: У Украины нет шансов из-за преимущества России на фронте

Россия обладает всесторонним преимуществом в зоне спецоперации (СВО), из-за чего ситуация для Украины будет становиться хуже и хуже. С таким предупреждением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп. Дальше будет только хуже», — сказал он.

По его словам, Киев потерял доступ к финансовой и военной помощи США, а Европа не сможет самостоятельно компенсировать вложения Вашингтона в Украину.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин раскрыл зону основных потерь украинской армии. По его словам, лишь 35 процентов потерь приходятся на фронт.