Военкор Линин: 65% потерь ВСУ приходятся не на передовую

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляют всего 35 процентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Линин.

Он пояснил, что основная часть потерь — 65 процентов — приходится на логистику в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Военкор также уточнил, что российские войска выбивают большую часть живой силы ВСУ на ротации при помощи дронов.

Ранее военкор Дмитрий Кулько указал, что ВСУ несут огромные потери из-за политических метаний президента страны Владимира Зеленского. Он рассказал о «полукотлах», в которые Зеленский загоняет украинские войска. Так, ВСУ не получают приказа на отход и не имеют возможности выйти, что приводит к большим потерям. «Из-за таких вот политических решений, которые совершенно никак не нужны с военной точки зрения», — объяснил Кулько.