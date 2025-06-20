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08:06, 20 июня 2025Силовые структуры

Вскрылись детали о последних часах жизни российского бойца во время боя в Волчанске

Сарапульский суд объявил умершим бойца СВО, пропавшего без вести в Волчанске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сарапульский городской суд вынес решение о пропавшем без вести больше шести месяцев назад в ходе боев в Волчанске Харьковской области сержанте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Боец объявлен умершим при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО). В суде вскрылись детали о последних часах его жизни.

Сержант, проходивший службу по контракту с Минобороны России, в Волчанске попал под плотный огонь вражеской артиллерии и БПЛА. Получив ранение, он укрылся в воронке от взрыва. Позже российский боец менял позиции и передвигался в сторону построек, но после этого его никто не видел. Приказом командира войсковой части он признан без вести пропавшим.

Спустя полгода его семья и командование не получали сведений о нем, а также данных о том, что он может находиться в плену. Имевшие место боевые действия дают основания предполагать гибель военнослужащего при выполнении воинского долга, отмечается в решении суда.

Ранее сообщалось, что в Самарской области матери российского бойца отказали в «гробовых» выплатах из-за ошибки в датах.

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