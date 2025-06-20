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21:11, 20 июня 2025Россия

ВСУ нанесли удар по региону России

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два муниципалитета в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под удар попали четыре населенных пункта, предварительно, никто не пострадал. Однако в результате атаки были зафиксированы повреждения: в селе Нижнее Березово-Второе поврежден легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке — остекление трех частных домов.

В селе Лозовое после ударов FPV-дронов был уничтожен частный дом и выбило окна в двух надворных постройках, повреждены кровли и фасады. Помимо этого, в поселке Октябрьский от детонации беспилотника посечен забор частного дома.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на Астраханскую и Ростовскую области. Удар по регионам был нанесен беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

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