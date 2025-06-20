Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

Нижегородка отдала аферисту сейф с 100 тысячами долларов для спасения отца

В Нижнем Новгороде 18-летняя местная жительница отдала мошенникам сейф с 100 тысячами долларов ради спасения отца. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, аферисты позвонили девушке по телефону. Они два дня убеждали ее в том, что ее отец попал под подозрение в государственной измене из-за перевода денег в недружественную страну и теперь ему грозит опасность. Поверив злоумышленникам, она вынесла из дома сейф, в котором хранились сбережения родителей в размере 100 тысяч долларов, и передала его приехавшему к ней мужчине, представившемуся сотрудником госбезопасности. Он рассказал пострадавшей, что с помощью этих денег та сможет спасти своего отца от уголовного преследования.

Спустя некоторое время этот мужчина был задержан в Северной Осетии. Им оказался 33-летний житель Владикавказа. Выяснилось, что после того, как он получил сейф, малую часть денег он оставил себе, а остальное передал сообщникам. Злоумышленник арестован.

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьница, обманутая телефонными мошенниками, продала коллекцию швейцарских часов отца.