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14:09, 20 июня 2025Мир

Захарова ответила на вопрос о переговорах с Украиной после 22 июня

Захарова воздержалась от комментариев по переговорам с Украиной после 22 июня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова воздержалась от комментариев относительно причин, по которым новый раунд переговоров с Украиной пройдет после 22 июня. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пожалуйста, к делегации обращайте ваш вопрос. Было так заявлено», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что согласование дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной ожидается на следующей неделе.

19 июня президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и новые переговоры Москвы и Киева могут пройти после 22 июня.

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