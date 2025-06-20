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10:42, 20 июня 2025Культура

Звезду «Великолепного века» приговорили к тюремному сроку за избиение возлюбленной

Актер Озан Гювен приговорен к двум годам тюрьмы за избиение возлюбленной
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Великолепый век»

Звезда «Великолепного века» турецкий актер Озан Гювен приговорен к тюремному сроку за домашнее насилие. Об этом пишет Karar.

В результате судебного процесса, длившегося с 2020 года, актера признали виновным в умышленном нанесении вреда здоровью его бывшей возлюбленной Дениз Булусуз. Гювен приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Известно, что артист обжаловал это решение.

В 2020-м Булусуз обратилась в прокуратуру с жалобами на ограничение личной свободы и нанесение телесных повреждений. По словам девушки, актер напал на нее, отобрал телефон, а затем не давал ей покинуть дом. После нападения экс-возлюбленная Гювена опубликовала в соцсетях несколько снимков с ушибленным глазом и синяками на лице.

В мае другого актера сериала «Великолепный век» Халита Эргенча признали виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Исполнитель роли султана Сулеймана был приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы.

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