«Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Якутском

«Аэрофлот» с 9 июля выполнит 9 рейсов в неделю между Москвой и Якутском

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю. Дополнительные рейсы SU 1752/1753 начнут выполняться с 9 июля на воздушных судах Boeing 737. Вылеты из Москвы будут осуществляться по вторникам, средам и воскресеньям, из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам.

Кроме того, в рамках летнего расписания «Аэрофлот» впервые задействует на маршруте Москва — Якутск — Москва самолеты Airbus A321neo, которые будут выполнять рейсы SU 1750/1751. Это самые современные и вместительные лайнеры в семействе Airbus A320. Конфигурация салона предусматривает 12 кресел бизнес-класса и 184 кресла эконом-класса.

На маршруте действует программа «плоских» тарифов. Стоимость билета в эконом-классе по фиксированной цене составляет 18 тысяч 100 рублей в одну сторону.