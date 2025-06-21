Блогер побывал в Италии и назвал ее негостеприимной к россиянам

Россиянин побывал в Италии и раскрыл неприглядную правду о стране. Своим мнением он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Автор назвал Италию негостеприимной к россиянам. «В частности, итальянцы затягивают выдачу россиянам туристических виз, дают их на срок поездки или максимум на полгода. А иногда возвращают загранпаспорт к тому времени, как действие визы уже истекло», — написал он.

Кроме того, россиянин пожаловался на некомфортный климат в этой стране. По его словам, летом там слишком жарко, а во многих заведениях отсутствуют кондиционеры. При этом зимой бывает холодно, а дома отапливаются дорогим для итальянцев газом. «О таком комфортном отоплении, как зимой в Москве, жителям Апеннинского полуострова остается только мечтать», — отметил блогер.

Он также выразил мнение, что Италия — очень опасная страна для жизни, а товары и услуги там стоят дорого. Автор также пожаловался на бюрократию, плохую работу общественного транспорта и попустительство полиции.

Ранее россияне назвали Италию любимой страной для путешествий. Эту европейскую страну выбрали 10,4 процента туристов.