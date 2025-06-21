Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:31, 21 июня 2025Путешествия

Блогер побывал в Италии и назвал ее негостеприимной к россиянам

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Mauro Flamini / REDA / Universal Images Group via Getty Images

Россиянин побывал в Италии и раскрыл неприглядную правду о стране. Своим мнением он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Автор назвал Италию негостеприимной к россиянам. «В частности, итальянцы затягивают выдачу россиянам туристических виз, дают их на срок поездки или максимум на полгода. А иногда возвращают загранпаспорт к тому времени, как действие визы уже истекло», — написал он.

Материалы по теме:
Люди бросают все ради жизни на круизных лайнерах. Почему они продают свои дома и бизнес, чтобы больше никогда не жить на суше?
Люди бросают все ради жизни на круизных лайнерах. Почему они продают свои дома и бизнес, чтобы больше никогда не жить на суше?
12 мая 2025
Мир помешался на ночных путешествиях. Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Мир помешался на ночных путешествиях.Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
29 мая 2025

Кроме того, россиянин пожаловался на некомфортный климат в этой стране. По его словам, летом там слишком жарко, а во многих заведениях отсутствуют кондиционеры. При этом зимой бывает холодно, а дома отапливаются дорогим для итальянцев газом. «О таком комфортном отоплении, как зимой в Москве, жителям Апеннинского полуострова остается только мечтать», — отметил блогер.

Он также выразил мнение, что Италия — очень опасная страна для жизни, а товары и услуги там стоят дорого. Автор также пожаловался на бюрократию, плохую работу общественного транспорта и попустительство полиции.

Ранее россияне назвали Италию любимой страной для путешествий. Эту европейскую страну выбрали 10,4 процента туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии раскрыли причину освобождения Тихановского

    ЕС посчитал торговые требования США невыполнимыми

    Лепс написал песню об Алле Пугачевой

    Ученые раскрыли дело об убийстве 700-летней давности. Это история об аристократке и священнике, в которой есть секс, месть и ложь

    Захарова прокомментировала появление украинских дронов над Казахстаном

    В Германии сочли высказывание Мерца об Израиле похожим на нацистское

    Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ

    Любопытная редкая птица решила проследить за жителями российского города

    Президент Ирана сделал заявление о ядерной программе

    В группу из освобожденных Белоруссией заключенных вошли три гражданина Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости