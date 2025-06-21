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18:49, 21 июня 2025Мир

Додик заявил о неготовности Европы к войне с Россией

Додик: Европа не готова к войне с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Reuters

Страны Европы не готовы к войне с Россией, а заявления европейских политиков о необходимости подготовки к конфликту — ложь. Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Я считаю, что в Европе они ни к чему сейчас не готовы... А то, что они [европейские политики] говорят, это только для того, чтобы убрать внимание от своих внутренних проблем», — сказал политик.

Также президент Республики Сербской подчеркнул, что сама Россия не заинтересована в военном конфликте с Европой.

Ранее Додик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение и «причинил зло украинскому народу». По его мнению, Зеленский стал жертвой западных обещаний, поверив в поддержку, которая в итоге не оправдалась.

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