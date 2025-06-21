Додик: Европа не готова к войне с Россией

Страны Европы не готовы к войне с Россией, а заявления европейских политиков о необходимости подготовки к конфликту — ложь. Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Я считаю, что в Европе они ни к чему сейчас не готовы... А то, что они [европейские политики] говорят, это только для того, чтобы убрать внимание от своих внутренних проблем», — сказал политик.

Также президент Республики Сербской подчеркнул, что сама Россия не заинтересована в военном конфликте с Европой.

Ранее Додик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение и «причинил зло украинскому народу». По его мнению, Зеленский стал жертвой западных обещаний, поверив в поддержку, которая в итоге не оправдалась.