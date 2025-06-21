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18:40, 21 июня 2025Мир

Додик указал на ошибки Зеленского

Додик: Зеленский потерпел поражение и причинил зло своему народу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение и «причинил зло украинскому народу». Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всем, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу», — отметил политик.

По его мнению, Зеленский стал жертвой западных обещаний, поверив в поддержку, которая в итоге не оправдалась.

Ранее Додик заявлял, что причиной начала специальной военной операции (СВО) стало угнетение русских властями Украины. «Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — сказал он.

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