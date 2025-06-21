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13:35, 21 июня 2025Бывший СССР

На Украине отчитались о трех сбитых ракетах России из двух запущенных

Командование ВВС Украины отчиталось о трех сбитых ракетах РФ из двух запущенных
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в сводке о ходе боевых действий утром в субботу, 21 июня, отчиталось в Telegram-канале о том, что российская сторона дважды атаковала Украину при помощи «Искандера».

При этом, как указано в сообщении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили атаку трех российских ракет, выпущенных «Искандером».

«Противник атаковал двумя ракетами (...), сбиты три ракеты», — говорится в отчете.

«Достигнут новый уровень эффективности [украинских] ПВО — 150 процентов», — поиронизировали о ситуации авторы Telegram-канала «ЗеРада».

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов на Украине.

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