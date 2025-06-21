На Западе выдвинули Трампу требование из-за Украины

Профессор Ливен: Администрация Трампа должна решить вопрос мира на Украине

В преддверии саммита НАТО в Гааге администрация президента США Дональда Трампа должна показать европейским властям четкий план по достижению мира на Украине. О выдвинутых на Западе требованиях к американскому лидеру рассказал профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.

По словам автора публикации, Трампу нужно четко обозначить параметры сделки, которая принесет прочный мир. «Отказ от усилий по преждевременному прекращению войны оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные», — пояснил Ливен.

В перечне условий мира, которые, по мнению профессора, должен предоставить Трамп, есть приостановление санкций против России, возвращение в украинскую конституцию принципа нейтралитета и отказ Украины от намерения вступить в НАТО.

Ранее сообщалось, что на грядущем саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, не будет заседания по Украине. В статье издания Politico сказано, что на решение о сокращении повестки саммита повлияло то, как Трамп покинул саммит G7.