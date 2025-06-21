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13:00, 21 июня 2025Россия

Прятавшийся от дождя в кустах россиянин получил огромные волдыри на шее и руках

В Москве мужчина спрятался от дождя в кустах и получил тяжелый химический ожог
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Zhi / Shutterstock / Fotodom  

В Москве 60-летний местный житель спрятался от дождя в кустах, а вечером получил огромные волдыри на шее и руках и был госпитализирован. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина решил переждать ливень в кустах, расположенных недалеко от его дома. Он укрылся в зарослях и после того, как дождь закончился, пошел по своим делам. Вечером у него появились огромные волдыри, а его кожа сильно покраснела и стала болеть. Он был госпитализирован. Врачи выявили у него сильные химические ожоги. Выяснилось, что куст, в который мужчина решил переждать дождь, оказался борщевиком. Капля дождя смешались с ядовитым соком растения и стекали по коже пострадавшего, а затем, под воздействием солнечного света, прожгло ему руки и шею.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об опасных для здоровья растениях.

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