Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

Продюсер Дарман: Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни. Подробности о причинах ухода из жизни актрисы раскрыл ее близкий друг, продюсер Владек Дарман, пишет РИА Новости.

«Причиной смерти стала долгая болезнь, ей все-таки было уже 90 лет», — рассказал Дарман.

Ранее продюсер сообщил, что похороны артистки, скорее всего, пройдут во вторник, 24 июня. Церемония прощания с Талызиной пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице, уточнил художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли.

Народная артистка России Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. Причиной смерти актрисы назвали онкологическое заболевание.