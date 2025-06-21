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14:12, 21 июня 2025Культура

Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

Продюсер Дарман: Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни. Подробности о причинах ухода из жизни актрисы раскрыл ее близкий друг, продюсер Владек Дарман, пишет РИА Новости.

«Причиной смерти стала долгая болезнь, ей все-таки было уже 90 лет», — рассказал Дарман.

Ранее продюсер сообщил, что похороны артистки, скорее всего, пройдут во вторник, 24 июня. Церемония прощания с Талызиной пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета на Большой Садовой улице, уточнил художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли.

Народная артистка России Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. Причиной смерти актрисы назвали онкологическое заболевание.

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