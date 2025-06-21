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19:54, 21 июня 2025Россия

Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ

Силовики России узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские силовики узнали пароли от основной почты нового командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Выяснилось, что украинский военачальник Олег Апостол зарегистрировал свой почтовый ящик на российском сервере.

«Раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича», — рассказали силовики.

Собеседник агентства добавил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ жалуются в соцсетях на невозможность купить налбуфин (сильнодействующее обезболивающее средство) в украинских аптеках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России.

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