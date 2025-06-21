Силовики России узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении

Российские силовики узнали пароли от основной почты нового командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Выяснилось, что украинский военачальник Олег Апостол зарегистрировал свой почтовый ящик на российском сервере.

«Раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича», — рассказали силовики.

Собеседник агентства добавил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ жалуются в соцсетях на невозможность купить налбуфин (сильнодействующее обезболивающее средство) в украинских аптеках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России.

