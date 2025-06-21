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11:28, 21 июня 2025Мир

С базы в США вылетели необходимые для удара по иранскому Фордо бомбардировщики

Бомбардировщики B-2 ВВС США вылетели с авиабазы в Миссури
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Бомбардировщики B-2 Военно-воздушных сил (ВВС) США вылетели с базы в Миссури. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

«Это именно те самолеты, которые нужны для удара по хорошо укрепленному иранскому ядерному объекту Фордо», — пишет канал.

Уточняется, что вместе с бомбардировщиками в одном направлении вылетели восемь самолетов-заправщиков.

В пятницу, 20 июня, американское издание Defense News сообщило, что для удара по Ирану стратегическому бомбардировщику B-2 Spirit, способному переносить бомбу GBU-57, известную как «уничтожитель бункеров», потребуется совершить 30-часовой перелет с авиабазы ​​Уайтмен в Миссури и обратно с несколькими воздушными дозаправками.

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