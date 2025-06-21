Скончался обвиняемый в мошенничестве экс-глава Института международных отношений КФУ

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава ИМО КФУ Хайрутдинов скончался в 61 год

Обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий экс-глава Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов скончался в Казани в возрасте 61 года. Об этом сообщил Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан, передает РИА Новости.

«На 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Равильевич Хайрутдинов», — отметили в учреждении. Там выразили соболезнования родным, коллегам и ученикам ученого.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные СМИ, Хайрутдинов, находившийся под арестом более года, почувствовал себя плохо и умер в одной из городских больниц.

Советский суд Казани арестовал директора Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиля Хайрутдинова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве, в апреле 2024 года.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год Хайрутдинов совместно с неустановленными должностными лицами КФУ путем мошенничества и превышения полномочий совершили хищение свыше двух миллионов рублей из бюджета вуза. Средства были выделены на финансирование научно-образовательных программ.

