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21:23, 21 июня 2025Россия

Скончался обвиняемый в мошенничестве экс-глава Института международных отношений КФУ

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава ИМО КФУ Хайрутдинов скончался в 61 год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамиль Хайрутдинов

Рамиль Хайрутдинов. Фото: InnaBasyrova / Wikimedia

Обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий экс-глава Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов скончался в Казани в возрасте 61 года. Об этом сообщил Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан, передает РИА Новости.

«На 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Равильевич Хайрутдинов», — отметили в учреждении. Там выразили соболезнования родным, коллегам и ученикам ученого.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные СМИ, Хайрутдинов, находившийся под арестом более года, почувствовал себя плохо и умер в одной из городских больниц.

Советский суд Казани арестовал директора Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиля Хайрутдинова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве, в апреле 2024 года.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год Хайрутдинов совместно с неустановленными должностными лицами КФУ путем мошенничества и превышения полномочий совершили хищение свыше двух миллионов рублей из бюджета вуза. Средства были выделены на финансирование научно-образовательных программ.

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