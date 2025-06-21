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16:10, 21 июня 2025Экономика

Стали известны подробности об элитном доме Пугачевой и Галкина на Кипре

Mash: Пугачева и Галкин живут в двухэтажном особняке на Кипре за 350 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), живут на Кипре в элитном двухэтажном особняке у моря. Подробности о новом жилье знаменитостей стали известны Telegram-каналу Mash.

Дом находится на берегу Средиземного моря, на первой линии. На въезде работает охрана, но на территории нет высоких заборов. В самом особняке два этажа, бассейн, четыре санузла, подвал и терраса с цветами. Сами комнаты оформлены сдержанно, в отличие от замка в подмосковной деревне Грязь.

По данным Mash, этот особняк стоит 350 миллионов рублей. Коммунальные платежи и охрана обходятся супругам в 7000 евро в год (63,2 тысячи рублей), электричество — в 400 евро (36 тысяч рублей) раз в квартал, а вода — в 50 евро (4500 рублей) каждые два месяца.

Ранее шоумен Стас Барецкий призвал устроить морг и крематорий в подмосковном замке Пугачевой и Галкина. Предложение музыкального критика Сергея Соседова открыть в здании детский дом он встретил холодно. Как считает шоумен, энергетика в замке певицы не подходит для детей.

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