Сенатор Пушков: Протест в США спадает, перспектив отделения Калифорнии нет

Член Совета Федерации Алексей Пушков на полях ПМЭФ оценил перспективы отделения Калифорнии от США на фоне протестов. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор отметил, что протестная волна постепенно спадает. «Я думаю, что этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет», — сказал он.

Пушков добавил, что беспорядки были спровоцированы в первую очередь миграционной политикой, а не инициативами президента США Дональда Трампа. Он указал, что большое число мигрантов из Латинской Америки и стран Ближнего Востока, в том числе нелегальных, должно было привести к социальному конфликту в той или иной форме рано или поздно.

Причиной возникновения напряженности могла стать деятельность криминальных группировок или противоречия на этнической почве, а решение Трампа о высылке мигрантов стало триггером процесса.

Ранее Пушков, комментируя беспорядки в Калифорнии, допускал, что на их фоне Соединенные Штаты могут стать разъединенными. По словам сенатора, в то время, как Брюссель мечтает о распаде России, которого не будет, главным претендентом на распад становятся США.