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14:14, 21 июня 2025Бывший СССР

ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

ВС России ударили по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по месту сбора Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся зайти в Белгородскую области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе. Оттуда ВСУ готовились к усилению в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва в Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что войска Российской армии ударами у Дружелюбовки в Харьковской области уничтожили десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и единиц украинской техники. Тогда были ликвидированы до 50 украинских военных и порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

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