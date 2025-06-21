ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

ВС России ударили по месту сбора ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область

Вооруженные силы России нанесли удар по месту сбора Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся зайти в Белгородскую области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе. Оттуда ВСУ готовились к усилению в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва в Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что войска Российской армии ударами у Дружелюбовки в Харьковской области уничтожили десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и единиц украинской техники. Тогда были ликвидированы до 50 украинских военных и порядка 20 единиц вооружения и военной техники.