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14:55, 22 июня 2025Мир

Анонсировано заявление Пентагона об ударах США по Ирану

Руководство Пентагона выступит с заявлением об ударах по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Cholakov / Shutterstock / Fotodom  

Руководство Пентагона в ближайшие минуты выступит с заявлением об ударах Военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн расскажут детали операции по атакам по Ирану.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что страна атаковала три ядерных объекта в Иране. На спутниковых снимках видно, что после удара по подземному ядерному объекту Фордо на земле образовались три воронки. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях атаки Соединенных Штатов.

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