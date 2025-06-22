Трамп рассказал о силе ответного удара в случае атаки Ирана на США

Трамп пригрозил применить большую силу в случае любой атаки Ирана на США

Любая атака против США со стороны Ирана будет встречена силой, намного превосходящей предыдущий удар, заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Он пригрозил применить большую силу в случае любой атаки Тегерана.

«Любые ответные меры со стороны Ирана против Соединенных Штатов Америки будут встречены с силой, значительно превосходящей ту, что была продемонстрирована сегодня вечером», — рассказал он о силе вожможного ответного удара.

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Они сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб.