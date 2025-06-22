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05:49, 22 июня 2025Мир

Трамп рассказал о силе ответного удара в случае атаки Ирана на США

Трамп пригрозил применить большую силу в случае любой атаки Ирана на США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Любая атака против США со стороны Ирана будет встречена силой, намного превосходящей предыдущий удар, заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Он пригрозил применить большую силу в случае любой атаки Тегерана.

«Любые ответные меры со стороны Ирана против Соединенных Штатов Америки будут встречены с силой, значительно превосходящей ту, что была продемонстрирована сегодня вечером», — рассказал он о силе вожможного ответного удара.

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Они сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб.

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