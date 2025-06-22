На Западе обвинили Киев в безумии после слов Ермака о России

Аналитик Кошкович: Россия может сделать с Украиной что угодно

Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возможности заключения мира с Россией, если продемонстрировать ей силу, свидетельствует о безумии Киева. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Россия теперь может сделать буквально ВСЕ с Украиной (…) Эти люди в Киеве совершенно безумны», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится в сложном положении в связи с долгим продолжением переговоров в стамбульском формате. Он обвинил Россию в использовании процесса переговоров для отсрочки новых санкций и создания впечатления дипломатической активности.