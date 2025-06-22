Госдеп высказался о визите главы МИД Ирана в Россию

Рубио высказал недовольство визитом главы МИД Ирана Аракчи в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен отправиться на переговоры с США вместо визита в Россию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.

«[Аракчи] вместо того, чтобы встречаться со [спецпредставителем президента США Дональда Трампа] Стивом Уиткоффом, направляется в Москву, чтобы встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным», — высказался политик.

Несмотря на недовольство предстоящим визитом главы МИД Ирана в Россию 23 июня, Рубио посчитал приемлемым сам факт запланированных переговоров Москвы и Тегерана. Он также допустил сохранение ядерной программы Ирана при условии отказа страны от обогащения урана или накопления мощностей, необходимых для создания ядерного оружия.

Ранее Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле анонсировал визит в Москву и встречу с Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским ядерным объектам. Он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.