Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 22 июня 2025Мир

Иран предупредил генсека ООН о последствиях ударов США

МИД Ирана предупредил генсека ООН о серьезных последствиях ударов США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liu Lei / XinHua / Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с предупреждением о последствиях ударов США по иранским ядерным объектам. Текст письма министр опубликовал в своем Telegram-канале.

«Последний шаг США представляет собой серьезную гуманитарную и экологическую угрозу. Ожидаем, что на экстренном заседании Совбеза ООН выступят с решительным, ясным и недвусмысленным осуждением США», — указано в сообщении.

Аракчи подчеркнул, что такие атаки идут вразрез с принципами международной безопасности и могут иметь катастрофические последствия для экологии и мирного населения.

Ранее на удары США по ядерным объектам Ирана отреагировал сам генсек ООН. «Крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия», — сказал Гутерреш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

    Трамп объяснил удары США по Ирану

    ВСУ попытались нанести удар по российскому региону

    Иран предупредил генсека ООН о последствиях ударов США

    Захарова отреагировала на призыв МАГАТЭ вернуться за стол переговоров после ударов в Иране

    В Магнитогорске машина сбила всадника

    На Западе обвинили Киев в безумии после слов Ермака о России

    В США резко высказались о Трампе из-за ударов по Ирану

    «Ювентус» выиграл второй матч на клубном чемпионате мира

    Жена Канье Уэста прогулялась по Нью-Йорку в бикини из конфет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости