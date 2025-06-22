Иран предупредил генсека ООН о последствиях ударов США

МИД Ирана предупредил генсека ООН о серьезных последствиях ударов США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с предупреждением о последствиях ударов США по иранским ядерным объектам. Текст письма министр опубликовал в своем Telegram-канале.

«Последний шаг США представляет собой серьезную гуманитарную и экологическую угрозу. Ожидаем, что на экстренном заседании Совбеза ООН выступят с решительным, ясным и недвусмысленным осуждением США», — указано в сообщении.

Аракчи подчеркнул, что такие атаки идут вразрез с принципами международной безопасности и могут иметь катастрофические последствия для экологии и мирного населения.

Ранее на удары США по ядерным объектам Ирана отреагировал сам генсек ООН. «Крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия», — сказал Гутерреш.