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14:37, 22 июня 2025Мир

Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам

МИД КНР осудил удары США по иранским ядерным объектам и призвал к переговорам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Китай решительно осуждает нападение США на Иран и его нападение на ядерные объекты под надзором Международного агентства по атомной энергии. Этот шаг США серьезно нарушает цели и принципы Устава ООН», — подчеркнули в министерстве.

Мао Нин добавила, что атака ВВС США в ночь на 22 июня усугубляет напряженность на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь МИД КНР призвала все стороны, особенно Израиль, к переговорам по урегулированию конфликта и указала на готовность Пекина к содействию переговорам.

Ранее командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контр-адмирал Алирез Тангсири заявил, что Иран хочет перекрыть Ормузский пролив. Тегеран намерен закрыть пролив в течение нескольких часов в ответ на удары США.

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