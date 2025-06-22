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04:03, 22 июня 2025Мир

Командование тыла Израиля ужесточило режим после атаки США на ядерные объекты Ирана

ЦАХАЛ: Командование тыла перевело Израиль в режим необходимой активности

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Командование тыла ужесточило режим после атаки США на ядерные объекты Ирана, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

С одобрения министра обороны Исраэля Каца и после оценки ситуации было принято решение перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности.

«Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места, за исключением основных секторов», — уточнили в ЦАХАЛ.

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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